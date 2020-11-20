Про це нагадали в пресслужбі Верховної Ради України.
“Із суботи, 21 листопада, почнуть штрафувати за неносіння масок у громадських закладах і транспорті”, – сказано в повідомленні.
Відповідний закон ВР ухвалила 6 листопада. Напередодні документ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським.
Сьогодні закон був опублікований у виданні “Голос України”. Документ набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.
Закон доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень) за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
Протоколи про адміністративні правопорушення складатимуть співробітники Національної поліції, а також органів державної санітарно-епідеміологічної служби.
Закон спрямований на запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед громадян України.
- Раніше міністр юстиції Денис Малюська запевнив, що українців не штрафуватимуть за перебування без масок на вулиці.
- Понад 70% українців підтримують введення штрафів за перебування без захисної маски на обличчі в громадських місцях і транспорті.