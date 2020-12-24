Державна служба геології та надр вперше за всю історію України продала на електронних торгах золоторудний лот — Жовтоводську ділянку з покладами руд золота в Дніпропетровській області.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Загалом на торгах продали 13 спецдозволів з покладами золота, підземних вод, бурштину і марганцевих руд.

Зазначається, що під час торгів загальна вартість лотів зросла в 6 разів – із 6,5 до 38,4 млн грн.

Жовтоводську ділянку для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки строком на 5 років придбало ТОВ “Спис Україна”. Стартова ціна лоту складала 4,48 мільйона гривень, а купили її за 5,74 мільйона.

За даними видання “Наші гроші”, ТОВ “Спис Україна” було зареєстроване в лютому 2010 у Львові, бенефіціаром вказаний громадянин Туреччини Чакмак Фират. Він також є мажоритарним власником ТОВ “Вуд Індастріас”, основний вид діяльності якого виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей. Крім того, Фират також керівник ТОВ “Сонячна енергія Хмельниччини”.

До липня 2020 року власником “Спис Україна” був Караахметоглу Емре, який пов’язаний із власниками групи компаній “Онур”. “Онур” увійшла до числа обраних за президентства Володимира Зеленського фірм, що створили “дорожний картель” на Великому будівництві. Ці шість фірм поділили між собою 67 % усіх підрядів Укравтодору на ремонт і будівництво доріг.

Єдиним конкурентом переможця на аукціоні булу ТОВ “Нідком”, остаточна пропозиція якого була дешевшою від пропозиції “Спис Україна” на 0,6 %. Ця фірма майже в рівних частинах належить Леоніду Дорошу, Олександрі Ринк та Олександру Шишкіну. Фірма зареєстрована в Борисполі під Києвом і спеціалізується на будівельних роботах. “Нідком” почав з червня 2019 року активно отримувати держзамовлення з будівництва, за даними Прозорро, загальна сума укладених угод склала 346,06 млн грн.