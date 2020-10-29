Міністерство охорони здоров’я України вводить альтернативний метод діагностики COVID-19 за допомогою швидких тестів на антиген. Зі спеціального Фонду боротьби з коронавірусом виділять 2 млрд гривень. За ці кошти планують здійснити закупівлю нових тест-систем.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу 29 жовтня.

За словами міністра, цей метод діагностики коронавірусу тільки з’явився у світі та показав високу ефективність.

“Ми вводитимемо новий метод тестування, який тільки з’явився у світі. Це швидкі тести на антиген. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит на отримання додаткових коштів”, – сказав Степанов.

Міністр зазначив, що шляхом введення нового методу діагностики захворювання планують збільшити загальну кількість тестувань на коронавірус в Україні.