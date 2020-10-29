Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу 29 жовтня.
За словами міністра, цей метод діагностики коронавірусу тільки з’явився у світі та показав високу ефективність.
“Ми вводитимемо новий метод тестування, який тільки з’явився у світі. Це швидкі тести на антиген. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит на отримання додаткових коштів”, – сказав Степанов.
Міністр зазначив, що шляхом введення нового методу діагностики захворювання планують збільшити загальну кількість тестувань на коронавірус в Україні.
- Станом на ранок четверга, 29 жовтня, в Україні зафіксовано 7342 нові випадки коронавірусу COVID-19.
- В Україні з 26 жовтня почало діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у помаранчевій зоні.
- У МОЗ України розробили детальний план, який враховує здатність системи охорони здоров’я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки.