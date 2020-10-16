Українські виробники ПЛР-тестів займаються створенням багатокомпонентної тест-системи, яка, крім COVID-19, визначатиме наявність в організмі ще чотирьох вірусів.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, в Україні функціонують три виробництва, які постачають лабораторії ПЛР-тестами на коронавірус. Однак наближається сезон інших вірусних захворювань. Тому українські вчені вже розпочали розробку тесту, який визначатиме п’ять вірусів.

“Ми декілька разів зустрічалися саме з виробниками цих розробок, оцінювали їхні тест-системи. Ми досягли такого консенсусу, що вони на своїй базі робитимуть багатокомпонентну ПЛР-тест-систему на п’ять інфекцій. Буде коронавірус, грип “А”, “Б”… Ми домовились і дали замовлення для академії медичних наук про кількість таких тест-систем, які нам потрібні для дозорного нагляду за грипом і грипоподібними захворюваннями”, – сказав Ляшко.