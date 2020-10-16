Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу Україна 24.
За його словами, в Україні функціонують три виробництва, які постачають лабораторії ПЛР-тестами на коронавірус. Однак наближається сезон інших вірусних захворювань. Тому українські вчені вже розпочали розробку тесту, який визначатиме п’ять вірусів.
“Ми декілька разів зустрічалися саме з виробниками цих розробок, оцінювали їхні тест-системи. Ми досягли такого консенсусу, що вони на своїй базі робитимуть багатокомпонентну ПЛР-тест-систему на п’ять інфекцій. Буде коронавірус, грип “А”, “Б”… Ми домовились і дали замовлення для академії медичних наук про кількість таких тест-систем, які нам потрібні для дозорного нагляду за грипом і грипоподібними захворюваннями”, – сказав Ляшко.
- Всесвітня організація охорони здоров’я провела низку досліджень з метою підтвердження ефективності відомих препаратів проти коронавірусу типу COVID-19. В рамках глобального дослідження “Солідарна терапія” стало відомо, що схеми застосування Ремдесивіру, Гідроксихлорохіну, Лопінавіру/Ритонавіру та Інтерферону мали незначний вплив на 28-денну смертність або перебіг COVID-19 у госпіталізованих пацієнтів. Іншими словами, ці препарати неефективні в боротьбі з вірусом типу COVID-19.
- Станом на 16 жовтня науково доведена ефективність лише одного препарату проти коронавірусу COVID-19 для пацієнтів з важкою формою хвороби. В цей час це Дексаметазон.