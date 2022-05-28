російсько-українська війна
19:51 В Україні з’явиться державна АЗС для регуляції цін на ринку — Вітренко
18:52 Захоплена військова техніка РФ має американські мікрочипи – ГУР
18:12 Окупанти вивозять з Маріуполя метал — Денісова
18:09 Росіяни обстріляли Миколаїв: загинула одна особа
17:42 СБУ заарештувала активи «Роснефти» в Україні
17:39 Українця, який здавав позиції ЗСУ, засудили до 15 років за державну зраду
17:11 Понад 150 міст із різних країн світу припинили дружні відносини зі 160 російськими містами
16:44 Путін заявив, що РФ готова обговорити розблокування портів у Чорному морі
16:26 Петра Порошенка не допустили до участі у засіданні Парламентської асамблеї НАТО: в «ЄС» відповіли
16:03 ЦПД спростував фейк про здорожчання газу в Україні
15:38 Окупанти обстріляли Київський район Харкова та околиці міста
15:04 Зеленський та Джонсон обговорили гарантії безпеки Україні та постачання пального
14:55 Російські окупанти знову обстріляли Чорнобаївку: одна особа загинула, шість поранено
14:48 Російські армійці ґвалтують росіянок у Білгородській області – СБУ
14:35 Україна почала отримувати протикорабельні ракети Harpoon та артилерію
14:06 Товари ізраїльського косметичного бренду Zielinski & Rozen Perfumerie, які продаються в Україні, виготовляють у РФ
13:51 На Херсонщині окупанти закрили кордон з підконтрольними Україні територіями
13:34 Петро Порошенко у Львові: ще 24 нових авто передадуть в десантно-штурмові війська
13:07 Українським прикордонникам передали рятувальний круг та світловий буй з затопленого крейсера «Москва»
12:46 У Маріуполі російські окупанти відкрили школу та пообіцяли видати дипломи так званої «ДНР»
12:43 Два роки колонії: у Білорусі арештували візажистку Ольгу Томіну – учасницю мітингів проти Лукашенка
12:12 Під час порятунку товариша: на полі бою загинув захисник України, на ім’я Свят
11:48 «Це не тільки війна України. Вона вже в Європі»: Олена Зеленська про повномасштабне вторгнення РФ
11:18 Велика Британія проводить обшуки у будинках родичів російських олігархів
10:03 242 дитини загинуло внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну
09:55 Окупація міста Лиман надасть росіянам перевагу у наступній фазі наступу на Донбасі – британська розвідка
09:33 Російські війська можуть оточити Сєвєродонецьк, але не зможуть швидко просунутися далі – ISW
09:01 Гендиректор «Укрпошти» повідомив, що марки «Рускій воєнний корабль… всьо» тимчасово не продаватимуть
08:37 Російські окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровщину
07:35 Російські окупанти влаштували дитяче свято у Маріуполі з «клоунами, що зігують» – Андрющенко
01:00 На Херсонщині росіяни розміщують своїх солдатів у виправній колонії — розвідка
00:21 США надішле Україні установки М270 MLRS та М142 Himars з дальністю 70 км – Wall Street Journal

27 травня

В Україні з’явиться державна АЗС для регуляції цін на ринку — Вітренко

Перед НАК "Нафтогаз України" постало питання стати національним оператором в Україні задля врегулювання цін на пальне.

Субота, 28 травня 2022, 19:51
Підтримати

Про це повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

Він зазначив, що держава не має на меті монополізувати ринок. Поява такої АЗС вмотивована необхідністю існування “потужного державного гравця зі справедливими цінами, якому б довіряли держава та люди”.

“Перед “Нафтогазом” поставлене питання так званим національним оператором. Слід зазначити, ідея полягає не в тому, що держава хоче монополізувати цей ринок. Але зараз на ринку має з’явитися потужний державний гравець, до якого була б повна довіра як з боку держави, так і з боку людей – з розумінням, що ціни на цих заправках є справедливими й чесними”, — сказав голова правління.

За його спостереженнями, наразі українці недовіряють великим приватним мережам АЗС, через ймовірність завищення цін.

“За досконалої конкуренції держава взагалі не повинна бути присутня на ринку, але коли конкуренція недосконала, коли є ризик змов, зловживання і домінування своїм становищем, у таких ситуаціях поява державного гравця дозволяє зробити його ціновим лідером та відмовитися від державного регулювання цін”, — прокоментував Вітренко.

Вітренко додав, що “Нафтогаз” має стати оператором національної мережі, що сприятиме співпраці з найбільшими у світі компаніями щодо імпорту нафтопродуктів до України.

Теги: війна, НАК "Нафтогаз України", паливо, пальне, російська агресія, російсько-українська війна, ціни на пальне, Юрій Вітренко

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook