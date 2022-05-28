В Україні з’явиться державна АЗС для регуляції цін на ринку — Вітренко

Перед НАК "Нафтогаз України" постало питання стати національним оператором в Україні задля врегулювання цін на пальне.

Про це повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

Він зазначив, що держава не має на меті монополізувати ринок. Поява такої АЗС вмотивована необхідністю існування “потужного державного гравця зі справедливими цінами, якому б довіряли держава та люди”.

“Перед “Нафтогазом” поставлене питання так званим національним оператором. Слід зазначити, ідея полягає не в тому, що держава хоче монополізувати цей ринок. Але зараз на ринку має з’явитися потужний державний гравець, до якого була б повна довіра як з боку держави, так і з боку людей – з розумінням, що ціни на цих заправках є справедливими й чесними”, — сказав голова правління.

За його спостереженнями, наразі українці недовіряють великим приватним мережам АЗС, через ймовірність завищення цін.

“За досконалої конкуренції держава взагалі не повинна бути присутня на ринку, але коли конкуренція недосконала, коли є ризик змов, зловживання і домінування своїм становищем, у таких ситуаціях поява державного гравця дозволяє зробити його ціновим лідером та відмовитися від державного регулювання цін”, — прокоментував Вітренко.

Вітренко додав, що “Нафтогаз” має стати оператором національної мережі, що сприятиме співпраці з найбільшими у світі компаніями щодо імпорту нафтопродуктів до України.