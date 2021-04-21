Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні 21 квітня.
Зокрема, Уряд ухвалив проєкт розпорядження “Про затвердження плану заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів до 2025 року”.
Цей документ розроблено з метою популяризації вищої освіти України на світовому ринку освітніх послуг, поширення в інформаційному просторі іноземних країн відомостей щодо здобуття вищої освіти в Україні задля збільшення чисельності іноземних студентів.
Затверджений план заходів передбачає:
- розробку стратегії маркетингу послуг вищої освіти на міжнародному освітньому ринку та план заходів з її імплементації;
- проведення рекламних кампаній, спрямованих на закордонну аудиторію;
- поліпшення якості освітніх послуг;
- впровадження єдиної міжвідомчої електронної платформи для забезпечення процедури зарахування іноземців та осіб без громадянства до закладу вищої освіти.
Як працювати е-платформа?
Усі українські виші, які приймають іноземців, мають зареєструватися на е-платформі. Після цього вони отримають доступ до інформації про абітурієнта на етапі проходження ним погоджувальних процедур.
Зокрема, виш зможе ознайомитися з інформацією щодо проходження вступником погоджень Службою безпеки України та адміністрацією Державної прикордонної служби.
Водночас іноземні абітурієнти зможуть створювати власні кабінети на е-платформі, за допомогою яких зручно подавати пакет документів у бажані заклади вищої освіти, отримувати електронні запрошення, слідкувати за етапами розгляду заявок, тощо.
- Раніше Міністерство закордонних справ України запустило сайт UKRAINE.UA, який призначений для презентації та популяризації нашої країни в світі. Зокрема, на сайті працює розділ Study (“Навчайся в Україні”). Тут іноземні студенти зможуть дізнатися, де в Україні вони зможуть навчатися, а також які освітні послуги можуть отримати в нашій країні.