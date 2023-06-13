Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував створення реєстру усіх, хто постраждав від руйнування Каховської ГЕС, з метою напрацювання механізму компенсацій.

Джерело: Урядовий портал.

“Маємо оперативно створити реєстр постраждалих громад, аби розуміти потреби кожного та мати основу для виділення коштів і компенсацій. Також на доручення президента України Володимира Зеленського швидко напрацьовуємо механізм компенсацій для людей, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС. Маємо забезпечити як допомогу при відбудові житла, так і фінансову допомогу тим, хто втратив засоби для існування”, — наголосив прем’єр-міністр.

За його словами, будуть проаналізовані потреби кожної громади у воді та напрацьовані швидкі технічні рішення для забезпечення водопостачання.

Також зазначається, що під час рятувальної операції евакуювали понад 2,7 тис. людей, розгорнули 13 евакуаційних пунктів, залучили до робіт понад 2 тис. рятувальників та 260 одиниць техніки.

Підтопленими залишаються понад 4300 будівель. Проте, загальна площа затопленої території зменшилася майже вдвічі, рівень води буде знижуватися до природних значень ще орієнтовно протягом двох тижнів.

Варто додати, що на територіях, що постраждали від затоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС, небезпечно використовувати неочищену воду з поверхневих джерел (відкритих водойм), а також колодязів та каптажів.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Катастрофічність наслідків техногенної катастрофи такого масштабу складно перебільшити.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

Через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції площа водосховища зменшилася на 50%.

Станом на ранок 13 червня рівень води у підтоплених населених пунктів Херсонської області суттєво знизився.

Станом на 09:00 13 червня рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

“Нова пошта” спільно з благодійним фондом “Онуки” ініціювали збір та безоплатну доставку допомоги для українців, постраждалих від підриву Каховської гідроелектростанції. Станом на 12 червня відправку допомоги зупинено, оскільки перші потреби закрито.