Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.
День працівника ЦНАП в Україні відзначатимуть щороку 6 вересня.
У пояснювальній записці зазначається, що 6 вересня 2012 року Верховною Радою ухвалено закону “Про адміністративні послуги”, який визначив правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.
На виконання цього закону розпочали створення мережі ЦНАП. Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічується 876 центрів надання адміністративних послуг, 59 територіальних підрозділів, 356 віддалених робочих місць адміністраторів та 15 мобільних центрів з надання адміністративних послуг. У ЦНАПах працює близько п’яти тисяч адміністраторів.
“З нагоди 9-ї річниці прийняття закону України “Про адміністративні послуги” та враховуючи, що завдяки якісному та неупередженому виконанню обов’язків адміністраторів центрів надання адміністративних послуг збільшується ступень довіри громадян до влади, пропонується запровадити в Україні професійне свято – День адміністратора центру надання адміністративних послуг, яке відзначатимуть щороку 6 вересня”, – йдеться в документі.
- У середу, 14 квітня, Кабінет міністрів України підтримав започаткування нового професійного свята. Зокрема, Кабмін погодив започаткування дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Це свято відзначатимуть щороку 25 травня.