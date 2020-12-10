У четвер, 10 грудня, в Україні зафіксували вже другий загадковий моноліт. Цього разу обеліск з’явився у Полтаві.

Про таємничий об’єкт повідомив блогер Денис Чернявський на своєму Instagram-аккаунті.

Так, невідомі встановили моноліт на Макухівському сміттєзвалищі у Полтаві. Автори обеліску залишаються невідомими.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Denys Cherniavskyi (@cherniavskyi)

Нагадаємо, що сьогодні низка ЗМІ повідомили, що у Києві знайшли “загадковий” моноліт, подібний до того, що напередодні виявили у США та в кількох країнах Європи. Але споруда виявилася рекламою інтернет-магазину “АЛЛО”.