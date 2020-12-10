Про таємничий об’єкт повідомив блогер Денис Чернявський на своєму Instagram-аккаунті.
Так, невідомі встановили моноліт на Макухівському сміттєзвалищі у Полтаві. Автори обеліску залишаються невідомими.
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Нагадаємо, що сьогодні низка ЗМІ повідомили, що у Києві знайшли “загадковий” моноліт, подібний до того, що напередодні виявили у США та в кількох країнах Європи. Але споруда виявилася рекламою інтернет-магазину “АЛЛО”.
- Раніше повідомлялося, що у США, в штаті Юта, виявили загадкову триметрову металеву стелу. 29 листопада вона зникла.
- Також у Румунії з’явився загадковий металевий моноліт схожий на той, що був знайдений в пустелі американського штату Юта. 2 грудня стало відомо, що моноліт зник.
- 3 грудня черговий моноліт з’явився на вершині гори Пайн в американському місті Атаскадеро (штат Каліфорнія).
- Згодом арт-група The Most Famous Artist заявила, що саме вона встановила загадкові моноліти.