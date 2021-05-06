В Україні з'явилася нова премія для науковців

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
“Цей документ перейменовує Державну премію України в галузі науки і техніки в Національну премію імені Бориса Патона для увічнення пам’яті видатного українського вченого і організатора науки, державного і громадського діяча, президента НАН академіка Бориса Патона”, – йдеться в повідомленні.
Цю премію будуть присуджувати за видатні досягнення в області науки і техніки.
Також вводиться нова номінація Держпремії України в галузі освіти – професійна передвища освіта.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.
Нагадаємо, Верховна Рада схвалила даний проєкт закону в другому читанні в середині квітня.
Раніше повідомлялося, що у серпні на 102-му році життя помер Президент НАН України Борис Патон.
Борис Патон народився у 1918 році у Києві в родині відомого вченого Євгена Патона (1870-1953), пізніше директора і засновника Інституту електрозварювання, і Наталії Патон (1885-1971), домогосподарки.
У 1941 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-електрик; захистив кандидатську дисертацію.
Борис Патон – вчений у галузі зварювальних процесів, металургії й технології металів, доктор технічних наук (1952) президент НАН України (з 1962), перший нагороджений званням Герой України.
Він також є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), понад 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.
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