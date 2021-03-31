В Україні в рамках проектів з цифровізації процесів військового обліку буде введено електронний військовий квиток.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє пресслужба Міноборони.

За його словами, замість військкоматів в Україні діятимуть територіальні центри комплектування відповідно до адміністративно-територіального устрою держави. Створено Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних.

“Розпочато проекти з цифровізації процесів військового обліку: е-реєстрація, е-військовий квиток, е-транспорт, е-ТЦК. І це тільки верхівка айсберга. Ми не просто зміцнили збройні сили, а й дали інструменти для введення змін в інші складові сектора безпеки та оборони”, – зазначив Таран.

Він також наголосив, шо на шляху реформування Збройних Сил України, до існуючого інституту контрактників додали і професіоналів в запасі —інститут резервістів, які добровільно підписуватимуть контракт.