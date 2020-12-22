Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.
Відповідний меморандум підписали Офіс генпрокурора, Представництво президента в АР Крим та Український інститут національної пам’яті.
За словами представника президента в АР Крим Антона Кориневича, українці мають право знати правду про події окупації українських територій.
“Передбачається, що онлайновий ресурс міститиме різноманітні дані, зокрема: свідчення очевидців, архівні джерела, інформацію ЗМІ, рішення і резолюції міжнародних організацій, фото- та відеоматеріали”, – йдеться в повідомленні.
Фото: president.gov.ua
Як зазначив глава Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, спочатку на порталі опублікують 30 історій про злочини, скоєні на тимчасово окупованій території: права людини, військові злочини, екологія, економіка. На ньому буде працювати система пошуку по особам, місцям і за часом.
В основу порталу будуть покладені результати роботи Офісу генпрокурора, факти й свідчення, задокументовані неурядовими організаціями.
За словами заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, правоохоронні органи розслідують понад 20 000 злочинів на окупованій території, в тому числі військові злочини та злочини проти людяності.
- 23 вересня під час виступу у Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.
- Як стало відомо напередодні, міжнародний саміт Кримської платформи щодо деокупації півострова відбудеться у травні 2021 року в Києві.