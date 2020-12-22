В Україні з'явиться інтернет-портал про ключові події та злочини на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Відповідний меморандум підписали Офіс генпрокурора, Представництво президента в АР Крим та Український інститут національної пам’яті.

За словами представника президента в АР Крим Антона Кориневича, українці мають право знати правду про події окупації українських територій.

“Передбачається, що онлайновий ресурс міститиме різноманітні дані, зокрема: свідчення очевидців, архівні джерела, інформацію ЗМІ, рішення і резолюції міжнародних організацій, фото- та відеоматеріали”, – йдеться в повідомленні.

Фото: president.gov.ua

Як зазначив глава Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, спочатку на порталі опублікують 30 історій про злочини, скоєні на тимчасово окупованій території: права людини, військові злочини, екологія, економіка. На ньому буде працювати система пошуку по особам, місцям і за часом.

В основу порталу будуть покладені результати роботи Офісу генпрокурора, факти й свідчення, задокументовані неурядовими організаціями.

За словами заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, правоохоронні органи розслідують понад 20 000 злочинів на окупованій території, в тому числі військові злочини та злочини проти людяності.