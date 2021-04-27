Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила законопроєкт про врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони. Ним, зокрема, передбачено появу у відомстві державної служби.

Про це повідомляють #Букви.

Законопроєкт №3935 “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони” парламент ухвалив в другому читанні та у цілому 277 голосами.

Документ передбачає:

утворення державної служби у Службі судової охорони та її територіальних підрозділах;

вдосконалення порядку визначення стажу служби у Службі судової охорони;

поширення дії Дисциплінарного статуту Національної поліції України на співробітників Служби;

надання голові Служби та іншим керівникам повноважень щодо застосування заохочень та накладення дисциплінарних стягнень на підпорядкованих співробітників;

створення можливості співробітникам Служби судової охорони утворювати професійні об’єднання та професійні спілки.

Відповідні зміни впроваджуються до законів “Про судоустрій і статус суддів”, “Про державну службу”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” тощо.