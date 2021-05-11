Про це президент Володимир Зеленський заявив журналістам на всеукраїнському форумі “Україна 30. Безпека країни”.

За словами глави держави, сьогодні загрози інформаційній безпеці та кіберзагрози “можуть становити не меншу небезпеку для держави, ніж ворожа зброя”. Для протидії цим загрозам було створено центр кібербезпеки, презентація якого відбудеться найближчим часом.

Кіберцентр співпрацюватиме з різними розвідками – як українськими, так і держав-партнерів.

А ще в Україні опрацьовується питання підготовки фахівців, які займатимуться забезпеченням кібербезпеки: країни, людей та всього цифрового простору.

“Ми будемо відкривати новий потужний університет. Презентація його також практично готова. Університет, у якому будуть саме професії, пов’язані з безпекою держави і безпекою людини. Кібербезпека – один з найголовніших факультетів цього університету”, – повідомив Зеленський, підкресливши, що до нього відбиратимуть найкращих дітей.

“Будуть побудовані сучасні лабораторії, кібер- і біохімічні центри. Вони будуть одразу отримувати знання, теорію і практику. Також туди буде відбір потужних викладачів, передусім українців, але також будуть залучені спеціалісти з-за кордону. Всі отримуватимуть дуже високу заробітну плату, незважаючи на те, з якої країни вони приїдуть. Цей університет готуватиме професійних людей, напрямок яких – безпека нашої країни, які після цього університету повинні будуть працювати саме на державу”, – сказав Володимир Зеленський.