Про це повідомили на сторінці adidasukraine в Instagram.
В асортименті adidas.ua представлені всі колекції: adidas Performance, adidas Originals, adidas by Stella McCartney, adidas Core, а також дитячий асортимент adidas Kids.
Учасники програми лояльності adidas Universe, можуть накопичувати бали і отримати знижку до 20%, згідно з умовами програми лояльності.
У коментарях користувачі радіють, що нарешті дочекалися.
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