Про це повідомили на сторінці adidasukraine в Instagram.

В асортименті adidas.ua представлені всі колекції: adidas Performance, adidas Originals, adidas by Stella McCartney, adidas Core, а також дитячий асортимент adidas Kids.

Учасники програми лояльності adidas Universe, можуть накопичувати бали і отримати знижку до 20%, згідно з умовами програми лояльності.

У коментарях користувачі радіють, що нарешті дочекалися.