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В Україні з’являться нові дорожні знаки: як виглядають і що означають

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху. Зміни стосуються двох дорожніх знаків.

Середа, 14 липня 2021, 21:38

Про це йшлося на засідання Кабміну.

Повідомляється, що ще в 2017 році були внесені зміни до знаків 5.63.1 і 5.63.2, згідно з якими дозволена швидкість руху в населених пунктах з 60 км/год знижується до 50 км/год. Але так як знак 5.49 теж інформує про загальні обмеження на території України, цифру “60” в ньому теж замінили на “50”.

Крім того, з урахуванням того, що з 2015 року в Україні ліквідовано Державну автоінспекцію, функції з контролю покладено на Департамент патрульної поліції. У зв’язку з цим знак “Пост ДАІ” тепер замінять на знак “Дорожня станція патрульної поліції”.

Як відомо, 17 березня в Україні набув чинності закон щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Згідно із новими нормами, перевищення швидкості руху більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, правил перевезення вантажів, буксирування ТЗ, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, так само порушення заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів, або 255 грн.

Штраф за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год становитиме 340 грн, а за перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год – 1700 грн.

Порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора – штраф у 510 грн.

  • Раніше повідомлялося, що з 12 червня на автомобільних дорогах України збільшилася кількість ділянок, де застосовуватимуться прилади для фіксації швидкісного режиму TruCAM.
Теги: дорожня поліція, Кабмін, правила дорожнього руху

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