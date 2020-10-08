Міністерство охорони здоров’я України розпочало підготовку тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус. Ці заходи пов'язані зі стрімким зростанням захворюваності в країні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

“Вже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID”, — сказав міністр.

Степанов розповів, що з початку пандемії коронавірусу в Україні втричі збільшилася кількість ліжок для хворих на коронавірус — з 12 до 37 тисяч. При цьому станом на 8 жовтня в Україні зайнята 21 тисяча лікарняних ліжок, близько 56% від загального числа.

Днями Степанов заявляв, що МОЗ виступатиме за перехід від адаптивного карантину (коли обмеження вводяться залежно під епідемічної ситуації) до посиленого карантину по всій країні у випадку, якщо буде заповнено понад 60% ліжок у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.