Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“За минулий тиждень було зроблено 124 929 тестувань методом ПЛР. Для порівняння, на тижні з 18 по 24 травня в Україні було зроблено 58 346 тестувань методом ПЛР. Майже в 2,5 рази було збільшено кількість тестувань, починаючи з 18 травня”, – зазначив міністр.
За минулу добу було здійснено 18 тисяч 162 тестування: з них 14 тисяч 109 методом ПЛР, а решта – методом ІФА (на антитіла до вірусу).
З початку епідемії в Україні проведено 1 млн 550 тис. 280 тестувань методом ПЛР.
(На відео – з 2:10)
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