В Україні з травня цього року майже в 2,5 рази зросла кількість тестувань на коронавірус COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“За минулий тиждень було зроблено 124 929 тестувань методом ПЛР. Для порівняння, на тижні з 18 по 24 травня в Україні було зроблено 58 346 тестувань методом ПЛР. Майже в 2,5 рази було збільшено кількість тестувань, починаючи з 18 травня”, – зазначив міністр.

За минулу добу було здійснено 18 тисяч 162 тестування: з них 14 тисяч 109 методом ПЛР, а решта – методом ІФА (на антитіла до вірусу).

З початку епідемії в Україні проведено 1 млн 550 тис. 280 тестувань методом ПЛР.

(На відео – з 2:10)