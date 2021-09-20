В Україні за минулу добу зафіксовано 2265 нових випадків COVID-19. Захворіло дітей – 275, медпрацівників – 22.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 255 осіб;

летальних випадків – 44;

одужало – 565 осіб;

здійснено тестувань за добу – 24 792 (зокрема методом ПЛР – 13 058, методом ІФА – 2 011);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 723.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 350 646 осіб;

одужало – 2 231 417 осіб;

летальних випадків – 54 919;

проведено ПЛР-тестувань – 12 484 445.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 183 випадки;

Вінницька область – 85 випадків;

Волинська область – 76 випадків;

Дніпропетровська область – 148 випадків;

Донецька область – 47 випадків;

Житомирська область – 150 випадків;

Закарпатська область – 6 випадків;

Запорізька область – 122 випадки;

Івано-Франківська область – 59 випадків;

Київська область – 34 випадки;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 29 випадків;

Львівська область – 165 випадків;

Миколаївська область – 81 випадок;

Одеська область – 182 випадки;

Полтавська область – 11 випадків;

Рівненська область – 55 випадків;

Сумська область – 67 випадків;

Тернопільська область – 174 випадки;

Харківська область – 218 випадків;

Херсонська область – 71 випадок;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 37 випадків;

Чернівецька область – 200 випадків;

Чернігівська область – 41 випадок.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.