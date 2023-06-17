За даними Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостиля, за період повномасштабної війни РФ в Україні зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів.

Джерело: Міністерство юстиції України.

Минулого року Кабінет міністрів України спростив процедуру одруження військовослужбовців, які захищають Україну на фронті, і відтоді вони мають можливість дистанційно зареєструвати шлюб.

Постановою № 213 “Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану” передбачено, що якщо один з наречених військовослужбовець, то на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу може проводитись без його присутності.

За період з 07.03.2022 по 15.05.2023 в межах постанови КМУ від 07.03.2022 № 213 відділами державної реєстрації актів цивільного стану України складено 3 328 таких актових записів про шлюб.

Шлюб без особистої присутності одного з наречених зареєстрували 1 700 пар.

Шлюб на підставі акту, складеного командиром (керівником) військовослужбовця, зареєстрували 1 577 пар.

Шлюб на підставі акту, складеного керівником закладу охорони здоров’я, уклали 51 пара.

Найбільше актових записів про шлюб в межах постанови складено відділами державної реєстрації актів цивільного стану м. Києва (435), Дніпропетровської (325), Одеської (244); Львівської (213), Полтавської (187), Черкаської, Вінницької областей (184).