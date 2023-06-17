Джерело: Міністерство юстиції України.
Минулого року Кабінет міністрів України спростив процедуру одруження військовослужбовців, які захищають Україну на фронті, і відтоді вони мають можливість дистанційно зареєструвати шлюб.
Постановою № 213 “Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану” передбачено, що якщо один з наречених військовослужбовець, то на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу може проводитись без його присутності.
За період з 07.03.2022 по 15.05.2023 в межах постанови КМУ від 07.03.2022 № 213 відділами державної реєстрації актів цивільного стану України складено 3 328 таких актових записів про шлюб.
Шлюб без особистої присутності одного з наречених зареєстрували 1 700 пар.
Шлюб на підставі акту, складеного командиром (керівником) військовослужбовця, зареєстрували 1 577 пар.
Шлюб на підставі акту, складеного керівником закладу охорони здоров’я, уклали 51 пара.
Найбільше актових записів про шлюб в межах постанови складено відділами державної реєстрації актів цивільного стану м. Києва (435), Дніпропетровської (325), Одеської (244); Львівської (213), Полтавської (187), Черкаської, Вінницької областей (184).
- У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як зареєструвати шлюб за допомогою мобільного додатку “Дія”.
- За перший квартал 2023 року в Україні було зареєстровано 41 113 шлюбів. Число майже у дев’ять разів більше, ніж розлучень.
- Розірвання шлюбу під час воєнного стану вимагає трохи іншої процедури, аніж у мирний час. Тому в Міністерстві юстиції України пояснили, як саме розлучитися під час війни, а також відповіли, чи потрібен для цього військовий квиток.