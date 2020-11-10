Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 листопада 2020 року. З них дітей – 410, медпрацівників – 445”, – написав він.

За останню добу були госпіталізовані 1 252 людини.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.

Протягом доби помер ще 191 пацієнт. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 8756 людей.

При цьому одужали за добу 5514 людей. Від початку епідемії коронавірус подолали 214 657 пацієнтів.

Всього в Україні було зафіксовано 479 197 випадків зараження коронавірусом.

За добу було здійснено 68 962 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).

За весь час було проведено 3 691 258 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань у регіонах:

• м. Київ – 45 667 випадків;

• Вінницька область – 12 765 випадків;

• Волинська область – 16 821 випадок;

• Дніпропетровська область – 18 324 випадки;

• Донецька область – 14 578 випадків;

• Житомирська область – 19 616 випадків;

• Закарпатська область – 17 620 випадків;

• Запорізька область – 14 693 випадки;

• Івано-Франківська область – 25 054 випадки;

• Київська область – 21 038 випадків;

• Кіровоградська область – 3 204 випадки;

• Луганська область – 4 643 випадки;

• Львівська область – 34 304 випадки;

• Миколаївська область – 10 787 випадків;

• Одеська область – 29 336 випадків;

• Полтавська область – 12 723 випадки;

• Рівненська область – 22 622 випадки;

• Сумська область – 15 297 випадків;

• Тернопільська область – 22 389 випадків;

• Харківська область – 44 466 випадків;

• Херсонська область – 5 833 випадки;

• Хмельницька область – 20 328 випадків;

• Черкаська область – 10 919 випадків;

• Чернівецька область – 25 835 випадків;

• Чернігівська область – 10 335 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Раніше повідомлялося, що через стрімке зростання хворих на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.
  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що з 9 листопада українські лікарні не будуть проводити планові операції, а перейдуть лише на лікування тих хворих, які потребують негайного лікування та пацієнтів з COVID-19.