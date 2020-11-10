Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 листопада 2020 року. З них дітей – 410, медпрацівників – 445”, – написав він.

За останню добу були госпіталізовані 1 252 людини.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.

Протягом доби помер ще 191 пацієнт. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 8756 людей.

При цьому одужали за добу 5514 людей. Від початку епідемії коронавірус подолали 214 657 пацієнтів.