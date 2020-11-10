Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 листопада 2020 року. З них дітей – 410, медпрацівників – 445”, – написав він.
За останню добу були госпіталізовані 1 252 людини.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.
Протягом доби помер ще 191 пацієнт. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 8756 людей.
При цьому одужали за добу 5514 людей. Від початку епідемії коронавірус подолали 214 657 пацієнтів.
Всього в Україні було зафіксовано 479 197 випадків зараження коронавірусом.
За добу було здійснено 68 962 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).
За весь час було проведено 3 691 258 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань у регіонах:
• м. Київ – 45 667 випадків;
• Вінницька область – 12 765 випадків;
• Волинська область – 16 821 випадок;
• Дніпропетровська область – 18 324 випадки;
• Донецька область – 14 578 випадків;
• Житомирська область – 19 616 випадків;
• Закарпатська область – 17 620 випадків;
• Запорізька область – 14 693 випадки;
• Івано-Франківська область – 25 054 випадки;
• Київська область – 21 038 випадків;
• Кіровоградська область – 3 204 випадки;
• Луганська область – 4 643 випадки;
• Львівська область – 34 304 випадки;
• Миколаївська область – 10 787 випадків;
• Одеська область – 29 336 випадків;
• Полтавська область – 12 723 випадки;
• Рівненська область – 22 622 випадки;
• Сумська область – 15 297 випадків;
• Тернопільська область – 22 389 випадків;
• Харківська область – 44 466 випадків;
• Херсонська область – 5 833 випадки;
• Хмельницька область – 20 328 випадків;
• Черкаська область – 10 919 випадків;
• Чернівецька область – 25 835 випадків;
• Чернігівська область – 10 335 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Раніше повідомлялося, що через стрімке зростання хворих на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що з 9 листопада українські лікарні не будуть проводити планові операції, а перейдуть лише на лікування тих хворих, які потребують негайного лікування та пацієнтів з COVID-19.