Covid-19 Україна

оновлено 21.03.2021 о 09:01

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В Україні за добу 11 145 нових випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 20 березня, в Україні зафіксували 11 145 нових випадків захворювання на коронавірус.

Неділя, 21 березня 2021, 09:31

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • ушпиталено – 4 838 осіб;
  • летальних випадків – 166;
  • одужало – 3 877 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 68 776(зокрема методом ПЛР – 35 240, методом ІФА – 6 443, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 093).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 546 363 особи;
  • одужало – 1 257 849 осіб;
  • летальних випадків – 29 941;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 659 777.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 434 випадки;
  • Вінницька область – 664 випадки;
  • Волинська область – 173 випадки;
  • Дніпропетровська область – 760 випадків;
  • Донецька область – 373 випадки;
  • Житомирська область – 814 випадків;
  • Закарпатська – 367 випадків;
  • Запорізька область – 274 випадки;
  • Івано-Франківська область – 331 випадок;
  • Київська область – 654 випадки;
  • Кіровоградська область – 95 випадків;
  • Луганська область – 23 випадки;
  • Львівська область – 1 117 випадків;
  • Миколаївська область – 353 випадки;
  • Одеська область – 660 випадків;
  • Полтавська область – 267 випадків;
  • Рівненська область – 217 випадків;
  • Сумська область – 388 випадків;
  • Тернопільська область – 376 випадків;
  • Харківська область – 879 випадків;
  • Херсонська область – 165 випадків;
  • Хмельницька область – 740 випадків;
  • Черкаська область – 291 випадок;
  • Чернівецька область – 418 випадків;
  • Чернігівська область – 312 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за 18 березня в Україні зафіксували 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найбільший показник з листопада 2020 року.

Теги: Коронавірус, Максим Степанов, МОЗ, статистика

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