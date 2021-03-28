За последние сутки, 27 марта, в Украине зафиксировали 11 932 новых случая инфицирования COVID-19. В частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Так, за минулу добу:

ушпиталено – 5 052 особи;

летальних випадків – 203;

одужало – 3 343 особи;

здійснено тестувань за добу – 76 335 (зокрема методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 624).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 644 063 особи;

одужало – 1 300 625 осіб;

летальних випадків – 31 954;

проведено ПЛР-тестувань – 7 983 023.

Щеплено – 4 616 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

196 880 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 196 879 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 374 випадки/ 389 щеплень;

Вінницька область – 433 випадки/ 160 щеплень

Волинська область – 185 випадків/ 50 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 083 випадки/ 360 щеплень;

Донецька область – 841 випадок/ 220 щеплень;

Житомирська область – 791 випадок/ 150 щеплень;

Закарпатська – 271 випадок/ 70 щеплень;

Запорізька область – 310 випадків/ 130 щеплень;

Івано-Франківська область – 307 випадків/ 377 щеплень;

Київська область – 769 випадків/ 320 щеплень;

Кіровоградська область – 173 випадки/ 70 щеплень;

Луганська область – 38 випадків/ 130 щеплень;

Львівська область – 905 випадків/ 60 щеплень;

Миколаївська область – 398 випадків/ 160 щеплень;

Одеська область – 565 випадків/ 40 щеплень;

Полтавська область – 174 випадки/ 400 щеплень;

Рівненська область – 296 випадків/ 150 щеплень;

Сумська область – 562 випадки/ 120 щеплень;

Тернопільська область – 457 випадків/ 70 щеплень;

Харківська область – 1 150 випадків/ 120 щеплень;

Херсонська область – 191 випадок/ 540 щеплень;

Хмельницька область – 676 випадків/ 170 щеплень;

Черкаська область – 253 випадки/ 160 щеплень;

Чернівецька область – 407 випадків/ 160 щеплень;

Чернігівська область – 323 випадки/ 40 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 80 мобільними бригадами з імунізації та 155 пунктами щеплення.

Станом на 27 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 361 020 людей.