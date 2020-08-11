В Україні за минулу добу підтвердили 1158 нових випадків COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

Найбільше випадків захворювання COVID-19 виявили: у Львівській області (161), Одеській області (134), Харківській області (129), Києві (123), Івано-Франківській області (114), Рівненській області (95) і Чернівецькій області ( 90).

Нових випадків не виявлено лише у Дніпропетровській області.

За добу померли 29 осіб. Водночас 575 пацієнтів одужали.

З початку епідемії в нашій країні було підтверджено 83 тисячі 115 випадків коронавірусу (з них 1951 летальний, 44 тис. 934 пацієнти одужало).

Як поінформував на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було здійснено 32 тисячі 412 тестувань на коронавірус (з них 16 тисяч 127 – методом ПЛР).

За даними МОЗ, наразі коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область — 3 002 випадки;

• Волинська область — 4 375 випадків;

• Дніпропетровська область — 1 571 випадок;

• Донецька область — 982 випадки;

• Житомирська область — 2 178 випадків;

• Закарпатська область — 5 875 випадків;

• Запорізька область — 959 випадків;

• Івано-Франківська область — 5 911 випадків;

• Кіровоградська область — 725 випадків;

• м. Київ — 9 687 випадків;

• Київська область — 4 239 випадків;

• Львівська область — 11 142 випадки;

• Луганська область — 157 випадків;

• Миколаївська область — 729 випадків;

• Одеська область — 4 364 випадки;

• Полтавська область — 503 випадки;

• Рівненська область — 7 018 випадків;

• Сумська область — 702 випадки;

• Тернопільська область — 3 375 випадків;

• Харківська область — 5 030 випадків;

• Херсонська область — 271 випадок;

• Хмельницька область — 1376 випадків;

• Чернівецька область — 6 867 випадків;

• Черкаська область — 1 039 випадків;

• Чернігівська область — 1 038 випадків.

Станом на ранок 11 серпня надійшло 1537 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 138 695 повідомлень про підозру на COVID-19.