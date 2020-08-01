Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 145, Івано-Франківській – 123 та Києві – 101.
Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Херсонській області.
За минулу добу в країні зафіксували 16 летальних випадків. Водночас, одужали 556 пацієнтів.
Загалом в Україні зафіксували 71 056 випадків інфікування коронавірусом. Наразі 39 308 осіб вже подолали хворобу, а 1709 людей померли від ускладнень.
- В Україні потенційно могли інфікуватися коронавірусом COVID-19 132 тисячі людей.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.