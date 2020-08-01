В Україні станом на ранок 1 серпня зафіксовано 71 056 випадків COVID-19, за добу - 1172.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 145, Івано-Франківській – 123 та Києві – 101.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Херсонській області.

За минулу добу в країні зафіксували 16 летальних випадків. Водночас, одужали 556 пацієнтів.

Загалом в Україні зафіксували 71 056 випадків інфікування коронавірусом. Наразі 39 308 осіб вже подолали хворобу, а 1709 людей померли від ускладнень.