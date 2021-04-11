За добу, 10 квітня, в Україні зафіксовано 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу

ушпиталено – 4 694 особи;

летальних випадків – 235;

одужало – 5 034 особи;

здійснено тестувань за добу – 72 551 (зокрема методом ПЛР – 34 461, методом ІФА – 8 379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 711).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 853 249 осіб;

одужало – 1 410 860 осіб;

летальних випадків – 37 014;

проведено ПЛР-тестувань – 8 656 885.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

4 048 людей щеплено проти COVID-19 за добу 10 квітня 2021 року в Україні.

Щеплення проводилось 59 мобільними бригадами з імунізації та 211 пунктами щеплення.

Станом на 10 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 438 328 людей.

377 050 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 697 випадків/ 530 щеплень;

Вінницька область – 143 випадки/ 110 щеплень;

Волинська область – 292 випадки/ 60 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 333 випадки/ 610 щеплень;

Донецька область – 839 випадків/ 370 щеплень;

Житомирська область – 434 випадки/ 60 щеплень;

Закарпатська – 138 випадків/ 40 щеплень;

Запорізька область – 279 випадків/ 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 110 випадків/ 88 щеплень;

Київська область – 659 випадків/ 270 щеплень;

Кіровоградська область – 207 випадків/ 60 щеплень;

Луганська область – 72 випадки/ 250 щеплень;

Львівська область – 720 випадків/ 150 щеплень;

Миколаївська область – 416 випадків/ 40 щеплень;

Одеська область – 623 випадки/ 70 щеплень;

Полтавська область – 297 випадків/ 100 щеплень;

Рівненська область – 277 випадків/ 150 щеплень;

Сумська область – 638 випадків/ 40 щеплень;

Тернопільська область – 410 випадків/ 70 щеплень;

Харківська область – 1 374 випадки/ 100 щеплень;

Херсонська область – 312 випадків/ 360 щеплень;

Хмельницька область – 811 випадків/ 180 щеплень;

Черкаська область – 349 випадків/ 0 щеплень;

Чернівецька область – 193 випадки/ 270 щеплень;

Чернігівська область – 489 випадків/ 60 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.