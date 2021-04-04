За добу, 4 квітня, в Україні зафіксували 13 738 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

ушпиталено – 5 545 осіб;

летальних випадків – 258;

одужало – 4 657 осіб;

здійснено тестувань за добу – 75 538 (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 745 709 осіб;

одужало – 1 347 193 особи;

летальних випадків – 34 333;

проведено ПЛР-тестувань – 8 334 111.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.

3 919 осіб щеплено проти COVID-19 за добу

290 566 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 552 випадки/ 720 щеплень;

Вінницька область – 397 випадків/ 110 щеплень;

Волинська область – 226 випадків/ 210 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 143 випадки/ 290 щеплень;

Донецька область – 668 випадків/ 140 щеплень;

Житомирська область – 616 випадків/ 80 щеплень;

Закарпатська – 287 випадків/ 30 щеплень;

Запорізька область – 328 випадків/ 40 щеплень;

Івано-Франківська область – 234 випадки/ 179 щеплень;

Київська область – 804 випадки/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 171 випадок/ 80 щеплень;

Луганська область – 56 випадків/ 140 щеплень;

Львівська область – 865 випадків/ 240 щеплення;Миколаївська область – 386 випадків/ 130 щеплень;

Одеська область – 1 075 випадків/ 160 щеплень;

Полтавська область – 194 випадки/ 110 щеплень;

Рівненська область – 330 випадків/ 50 щеплень;

Сумська область – 762 випадки/ 40 щеплень;

Тернопільська область – 505 випадків/ 130 щеплень;

Харківська область – 1 388 випадків/ 440 щеплень;

Херсонська область – 186 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 1 060 випадків/ 200 щеплень;

Черкаська область – 646 випадків/ 160 щеплень;

Чернівецька область – 304 випадки/ 180 щеплень;

Чернігівська область – 555 випадків/ 60 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 58 мобільними бригадами з імунізації та 153 пунктами щеплення.

До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 403 066 осіб.