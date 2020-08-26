В Україні станом на ранок 26 серпня зафіксовано 1670 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

Найбільше нових випадків виявили: в Одеській області (186), Тернопільській області (181), Харківській області (177), Львівській області (171), Чернівецькій області (170), Івано-Франківській області (167), Київській області (96), Києві (95).

За добу померли ще 36 осіб. З початку епідемії через ускладнення COVID-19 в Україні померли 2354 людини.

Одужали за добу ще 584 пацієнта. В цілому з початку спалаху коронавірус подолали 53 тис. 454 пацієнта.

За весь час епідемії в Україні захворіли 110 тисяч 85 осіб.

ОНОВЛЕНО:

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було проведено 33 тис. 222 тестування на коронавірус (з них 15 тис. 800 досліджень методом ПЛР).

За даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область — 3677 випадків;

• Волинська область — 5221 випадок;

• Дніпропетровська область — 2055 випадків;

• Донецька область — 1256 випадків;

• Житомирська область — 2959 випадків;

• Закарпатська область — 7143 випадки;

• Запорізька область — 1439 випадків;

• Івано-Франківська область — 8321 випадок;

• Кіровоградська область — 771 випадок;

• м. Київ — 12 248 випадків;

• Київська область — 5211 випадків;

• Львівська область — 13 560 випадків;

• Луганська область — 247 випадків;

• Миколаївська область — 1023 випадки;

• Одеська область — 6352 випадки;

• Полтавська область — 684 випадки;

• Рівненська область — 8737 випадків;

• Сумська область — 1269 випадків;

• Тернопільська область — 5104 випадки;

• Харківська область — 7984 випадки;

• Херсонська область — 346 випадків;

• Хмельницька область — 2062 випадки;

• Чернівецька область — 9541 випадок;

• Черкаська область — 1305 випадків;

• Чернігівська область — 1570 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 26 серпня в Центр надійшло 1995 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 169 тис. 290 повідомлень про підозру на COVID-19.