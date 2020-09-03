Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.
Найбільшу кількість нових випадків виявлено: в Харківській області (301), Києві (280), Тернопільській області (242), Львівській області (209), Івано-Франківській області (163), Чернівецькій області (137), Одеській області (116), Хмельницької області (110), Закарпатській області (91).
За добу померли 54 людини. Це найбільша кількість летальних випадків від початку спалаху в Україні.
За весь час епідемії внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 2710 осіб.
При цьому одужали за добу 859 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 59 тис. 676 осіб.
У цілому в Україні зафіксовано вже 128 тис. 228 випадків коронавірусу.
ОНОВЛЕНО:
Як поінформував сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було зроблено 46 151 тестування на коронавірус (з них 23 990 – методом ПЛР).
За даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область — 4194 випадки;
• Волинська область — 5662 випадки;
• Дніпропетровська область — 2518 випадків;
• Донецька область — 1549 випадків;
• Житомирська область — 3471 випадок;
• Закарпатська область — 7788 випадків;
• Запорізька область — 1708 випадків;
• Івано-Франківська область — 9685 випадків;
• Кіровоградська область — 833 випадки;
• м. Київ — 14 158 випадків;
• Київська область — 5931 випадок;
• Львівська область — 15 116 випадків;
• Луганська область — 373 випадків;
• Миколаївська область — 1372 випадки;
• Одеська область — 7813 випадків;
• Полтавська область — 855 випадків;
• Рівненська область — 9476 випадків;
• Сумська область — 1629 випадків;
• Тернопільська область — 6637 випадків;
• Харківська область — 9941 випадок;
• Херсонська область — 435 випадків;
• Хмельницька область — 2740 випадків;
• Чернівецька область — 10 624 випадки;
• Черкаська область — 1670 випадків;
• Чернігівська область — 2050 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 3 вересня надійшло 2807 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 189 516 повідомлень про підозру на COVID-19.
- З понеділка, 31 серпня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Так, до “червоної зони” потрапили окремі міста і райони п’яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької.
- Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.