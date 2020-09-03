Станом на ранок четверга, 3 вересня, в Україні зафіксовано 2430 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

Найбільшу кількість нових випадків виявлено: в Харківській області (301), Києві (280), Тернопільській області (242), Львівській області (209), Івано-Франківській області (163), Чернівецькій області (137), Одеській області (116), Хмельницької області (110), Закарпатській області (91).

За добу померли 54 людини. Це найбільша кількість летальних випадків від початку спалаху в Україні.

За весь час епідемії внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 2710 осіб.

При цьому одужали за добу 859 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 59 тис. 676 осіб.

У цілому в Україні зафіксовано вже 128 тис. 228 випадків коронавірусу.

ОНОВЛЕНО:

Як поінформував сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було зроблено 46 151 тестування на коронавірус (з них 23 990 – методом ПЛР).

За даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область — 4194 випадки;

• Волинська область — 5662 випадки;

• Дніпропетровська область — 2518 випадків;

• Донецька область — 1549 випадків;

• Житомирська область — 3471 випадок;

• Закарпатська область — 7788 випадків;

• Запорізька область — 1708 випадків;

• Івано-Франківська область — 9685 випадків;

• Кіровоградська область — 833 випадки;

• м. Київ — 14 158 випадків;

• Київська область — 5931 випадок;

• Львівська область — 15 116 випадків;

• Луганська область — 373 випадків;

• Миколаївська область — 1372 випадки;

• Одеська область — 7813 випадків;

• Полтавська область — 855 випадків;

• Рівненська область — 9476 випадків;

• Сумська область — 1629 випадків;

• Тернопільська область — 6637 випадків;

• Харківська область — 9941 випадок;

• Херсонська область — 435 випадків;

• Хмельницька область — 2740 випадків;

• Чернівецька область — 10 624 випадки;

• Черкаська область — 1670 випадків;

• Чернігівська область — 2050 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 3 вересня надійшло 2807 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 189 516 повідомлень про підозру на COVID-19.