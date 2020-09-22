Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (372), Тернопільській області (293), Львівській області (275), Києві (270), Одеській області (233), Київській області (140), Чернівецькій області (139), Івано- Франківській області (137), Хмельницькій області (114), Рівненській області (111).

За добу померли ще 59 осіб. З початку спалаху в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3642 людини.

Водночас одужали за добу ще 1717 пацієнтів, що є рекордним показником за весь час епідемії COVID-19 в Україні. В цілому коронавірус в Україні подолали 79 901 пацієнт.

У цілому в Україні зафіксовано 181 237 випадків зараження COVID-19.

ОНОВЛЕНО:

Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було проведено 42 478 тестувань на коронавірус (з них 20 781 – методом ПЛР).

Згідно з даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 5377 випадків;

• Волинська область – 7031 випадок;

• Дніпропетровська область – 4218 випадків;

• Донецька область – 2505 випадків;

• Житомирська область – 5121 випадок;

• Закарпатська область – 9265 випадків;

• Запорізька область – 3034 випадки;

• Івано-Франківська область – 12 675 випадків;

• Кіровоградська область – 1005 випадків;

• м. Київ – 20 028 випадків;

• Київська область – 8020 випадків;

• Львівська область – 18 793 випадки;

• Луганська область – 767 випадків;

• Миколаївська область – 2 572 випадки;

• Одеська область – 11 843 випадки;

• Полтавська область – 1575 випадків;

• Рівненська область – 11 353 випадки;

• Сумська область – 3184 випадки;

• Тернопільська область – 11 732 випадки;

• Харківська область – 15 505 випадків;

• Херсонська область – 837 випадків;

• Хмельницька область – 4937 випадків;

• Чернівецька область – 13 304 випадки;

• Черкаська область – 3145 випадків;

• Чернігівська область – 3411 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 22 вересня в Центр надійшло 3131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 245 710 повідомлень про підозру на COVID-19.