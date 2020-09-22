Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.
Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (372), Тернопільській області (293), Львівській області (275), Києві (270), Одеській області (233), Київській області (140), Чернівецькій області (139), Івано- Франківській області (137), Хмельницькій області (114), Рівненській області (111).
За добу померли ще 59 осіб. З початку спалаху в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3642 людини.
Водночас одужали за добу ще 1717 пацієнтів, що є рекордним показником за весь час епідемії COVID-19 в Україні. В цілому коронавірус в Україні подолали 79 901 пацієнт.
У цілому в Україні зафіксовано 181 237 випадків зараження COVID-19.
ОНОВЛЕНО:
Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було проведено 42 478 тестувань на коронавірус (з них 20 781 – методом ПЛР).
Згідно з даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 5377 випадків;
• Волинська область – 7031 випадок;
• Дніпропетровська область – 4218 випадків;
• Донецька область – 2505 випадків;
• Житомирська область – 5121 випадок;
• Закарпатська область – 9265 випадків;
• Запорізька область – 3034 випадки;
• Івано-Франківська область – 12 675 випадків;
• Кіровоградська область – 1005 випадків;
• м. Київ – 20 028 випадків;
• Київська область – 8020 випадків;
• Львівська область – 18 793 випадки;
• Луганська область – 767 випадків;
• Миколаївська область – 2 572 випадки;
• Одеська область – 11 843 випадки;
• Полтавська область – 1575 випадків;
• Рівненська область – 11 353 випадки;
• Сумська область – 3184 випадки;
• Тернопільська область – 11 732 випадки;
• Харківська область – 15 505 випадків;
• Херсонська область – 837 випадків;
• Хмельницька область – 4937 випадків;
• Чернівецька область – 13 304 випадки;
• Черкаська область – 3145 випадків;
• Чернігівська область – 3411 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 22 вересня в Центр надійшло 3131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 245 710 повідомлень про підозру на COVID-19.
- З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.
- Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій. Вони встановлені з 00:00 години 22 вересня 2020 року.