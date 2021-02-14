Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.
Також за минулу добу:
- ушпиталено – 1 917 осіб;
- летальних випадків – 45;
- одужало – 2 002 особи;
- здійснено тестувань за добу – 19 211 (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 271 143 особи;
- одужало – 1 114 301;
- летальних випадків – 24 330;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 540 785.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 82 випадки;
- Вінницька область – 125 випадків;
- Волинська область – 78 випадків;
- Дніпропетровська область – 212 випадків;
- Донецька область – 126 випадків;
- Житомирська область – 220 випадків;
- Закарпатська область – 207 випадків;
- Запорізька область – 34 випадки;
- Івано-Франківська область – 483 випадки;
- Київська область – 184 випадки;
- Кіровоградська область – 11 випадків;
- Луганська область – 22 випадки;
- Львівська область – 164 випадки;
- Миколаївська область – 121 випадок;
- Одеська область – 71 випадок;
- Полтавська область – 34 випадки;
- Рівненська область – 33 випадки;
- Сумська область – 87 випадків;
- Тернопільська область – 126 випадків;
- Харківська область – 93 випадки;
- Херсонська область – 37 випадків;
- Хмельницька область – 121 випадок;
- Черкаська область – 80 випадків;
- Чернівецька область – 272 випадки;
- Чернігівська область – 71 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Раніше повідомлялося, що за добу 12 лютого в Україні зафіксували 5 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.