За добу, 13 лютого, в Україні виявили 3 094 нових випадків коронавірусу COVID-19, захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

Також за минулу добу:

ушпиталено – 1 917 осіб;

летальних випадків – 45;

одужало – 2 002 особи;

здійснено тестувань за добу – 19 211 (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 271 143 особи;

одужало – 1 114 301;

летальних випадків – 24 330;

проведено ПЛР-тестувань – 6 540 785.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 82 випадки;

Вінницька область – 125 випадків;

Волинська область – 78 випадків;

Дніпропетровська область – 212 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 220 випадків;

Закарпатська область – 207 випадків;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 483 випадки;

Київська область – 184 випадки;

Кіровоградська область – 11 випадків;

Луганська область – 22 випадки;

Львівська область – 164 випадки;

Миколаївська область – 121 випадок;

Одеська область – 71 випадок;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 33 випадки;

Сумська область – 87 випадків;

Тернопільська область – 126 випадків;

Харківська область – 93 випадки;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 121 випадок;

Черкаська область – 80 випадків;

Чернівецька область – 272 випадки;

Чернігівська область – 71 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.