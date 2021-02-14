Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

Також за минулу добу:

  • ушпиталено – 1 917 осіб;
  • летальних випадків – 45;
  • одужало – 2 002 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 19 211 (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 271 143 особи;
  • одужало – 1 114 301;
  • летальних випадків – 24 330;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 540 785.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 82 випадки;
  • Вінницька область – 125 випадків;
  • Волинська область – 78 випадків;
  • Дніпропетровська область – 212 випадків;
  • Донецька область – 126 випадків;
  • Житомирська область – 220 випадків;
  • Закарпатська область – 207 випадків;
  • Запорізька область – 34 випадки;
  • Івано-Франківська область – 483 випадки;
  • Київська область – 184 випадки;
  • Кіровоградська область – 11 випадків;
  • Луганська область – 22 випадки;
  • Львівська область – 164 випадки;
  • Миколаївська область – 121 випадок;
  • Одеська область – 71 випадок;
  • Полтавська область – 34 випадки;
  • Рівненська область – 33 випадки;
  • Сумська область – 87 випадків;
  • Тернопільська область – 126 випадків;
  • Харківська область – 93 випадки;
  • Херсонська область – 37 випадків;
  • Хмельницька область – 121 випадок;
  • Черкаська область – 80 випадків;
  • Чернівецька область – 272 випадки;
  • Чернігівська область – 71 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Раніше повідомлялося, що за добу 12 лютого в Україні зафіксували 5 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.