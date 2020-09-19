Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.
Наразі в Україні 172 712 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнтів одужало.
За минулу добу померли ще 48 осіб. При цьому одужали за добу 1 268 пацієнтів.
Найбільшу кількість нових випадків виявили: у Києві (400), Тернопільській (311), Одеській (281) та Львівській (260) областях.
- 14 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування, яке узгодили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- Раніше Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
- Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.