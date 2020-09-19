Станом на ранок суботи, 19 вересня, в Україні підтвердили 3 240 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

Наразі в Україні 172 712 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнтів одужало.

За минулу добу померли ще 48 осіб. При цьому одужали за добу 1 268 пацієнтів.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: у Києві (400), Тернопільській (311), Одеській (281) та Львівській (260) областях.