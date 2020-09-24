Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Києві (330), Дніпропетровській області (298), Харківській області (285), Тернопільській області (265), Львівській області (205), Одеській області (179), Рівненській області (162), Івано- Франківській області (141), Запорізькій області (139), Київській області (138), Хмельницькій області (136), Донецькій області (133), Черкаській області (117), Чернівецькій області (114), Чернігівській області (110), Волинській області (103), Вінницькій області (101).

За добу померли ще 52 людини. З початку спалаху в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3757 осіб.

При цьому одужали за добу 1788 пацієнтів, що є рекордним показником з початку епідемії COVID-19 в Україні. Попередній такий рекорд був встановлений напередодні (одужали 1769 пацієнтів).

У цілому коронавірус в Україні подолали 83 458 пацієнтів.

З початку спалаху в Україні зафіксовано 188 106 випадків зараження COVID-19.