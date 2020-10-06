Станом на ранок вівторка, 6 жовтня, в Україні підтверджено 4348 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“За минулу добу в Україні захворіли 4348 осіб. З них 199 дітей, а також 226 медпрацівників. Було госпіталізовано 720 осіб”, – зазначив Степанов.

За добу в Україні підтверджено 90 летальних випадків. У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 4520 осіб.

Водночас одужали за добу 2149 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 103 401 пацієнт.

Найбільшу кількість нових випадків за добу виявили: в Харківській області (487), Києві (355), Полтавській області (305), Хмельницькій області (295), Одеській області (292), Дніпропетровській області (235), Сумській області (223), Львівській області (200), Тернопільській області (189), Київській області (181), Чернівецькій області (158).

За весь час епідемії в Україні захворіли 234 584 особи. З них 15 040 дітей, а також 16 613 медиків.

За минулу добу було проведено 44 977 тестувань на коронавірус (з них 25 126 – методом ПЛР).

Згідно з даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 6930 випадків;

• Волинська область – 8880 випадків;

• Дніпропетровська область – 7372 випадки;

• Донецька область – 4561 випадок;

• Житомирська область – 7070 випадків;

• Закарпатська область – 10 317 випадків;

• Запорізька область – 4746 випадків;

• Івано-Франківська область – 14 451 випадок;

• Кіровоградська область – 1 194 випадки;

• м. Київ – 25 091 випадок;

• Київська область – 10 099 випадків;

• Львівська область – 21 494 випадки;

• Луганська область – 1333 випадки;

• Миколаївська область – 3894 випадки;

• Одеська область – 15 021 випадок;

• Полтавська область – 3270 випадків;

• Рівненська область – 13 374 випадки;

• Сумська область – 5676 випадків;

• Тернопільська область – 14 610 випадків;

• Харківська область – 21 451 випадок;

• Херсонська область – 1544 випадки;

• Хмельницька область – 7263 випадки;

• Чернівецька область – 15 444 випадки;

• Черкаська область – 4687 випадків;

• Чернігівська область – 4812 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 6 жовтня надійшло 4665 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 301 761 повідомлення про підозру на COVID-19.