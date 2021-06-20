Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- ушпиталено – 544 особи;
- летальних випадків – 24;
- одужало – 755 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 13 865 осіб;
- методом ІФА – 2 958 осіб;
- експрес-тестами – 8 514 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 229 523 особи;
- одужало – 2 151 463 особи;
- летальних випадків – 52 016;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 670 072.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за добу 25 603 людини було щеплено проти COVID-19.
Одну дозу отримали 21 616 людей, повністю імунізовані – 3 987 людей.
Протягом доби працювали:
- 214 мобільних бригад;
- 362 пункти щеплення;
- 46 центрів вакцинації.
Станом на 19 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 715 211 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 722 327 людей, з них отримали 1 дозу – 1 722 325 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 359 777 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 082 102 щеплення.
- За минулу 18 червня в Україні зафіксували 852 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них – 23 дитини та 41 медпрацівник.