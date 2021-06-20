За добу 19 червня 2021 року в Україні зафіксовано 479 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них — 15 дітей та 6 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

ушпиталено – 544 особи;

летальних випадків – 24;

одужало – 755 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 13 865 осіб;

методом ІФА – 2 958 осіб;

експрес-тестами – 8 514 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 229 523 особи;

одужало – 2 151 463 особи;

летальних випадків – 52 016;

проведено ПЛР-тестувань – 10 670 072.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за добу 25 603 людини було щеплено проти COVID-19.

Одну дозу отримали 21 616 людей, повністю імунізовані – 3 987 людей.

Протягом доби працювали:

214 мобільних бригад;

362 пункти щеплення;

46 центрів вакцинації.

Станом на 19 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 715 211 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 722 327 людей, з них отримали 1 дозу – 1 722 325 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 359 777 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 082 102 щеплення.