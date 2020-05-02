В Україні за добу 550 нових випадків COVID-19

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом станом на 9:00 2 травня в Україні 11 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало.
Зокрема, протягом доби померли ще 7 осіб (кількість летальних випадків збільшилася з 272 до 279). Водночас одужали ще 85 осіб.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 427 випадків;
- Волинська область — 315 випадків;
- Дніпропетровська область — 436 випадків;
- Донецька область — 70 випадків;
- Житомирська область — 393 випадки;
- Закарпатська область — 496 випадків;
- Запорізька область — 267 випадків;
- Івано-Франківська область — 942 випадки;
- Кіровоградська область — 394 випадки;
- м. Київ — 1494 випадки;
- Київська область — 747 випадків;
- Львівська область — 465 випадків;
- Луганська область — 37 випадків;
- Миколаївська область — 140 випадків;
- Одеська область — 329 випадків;
- Полтавська область — 212 випадків;
- Рівненська область — 689 випадків;
- Сумська область — 105 випадків;
- Тернопільська область — 823 випадки;
- Харківська область — 311 випадків;
- Херсонська область — 121 випадок;
- Хмельницька область — 98 випадків;
- Чернівецька область — 1745 випадків;
- Черкаська область — 304 випадки;
- Чернігівська область — 51 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 2 травня 2020 року до Центру надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31 043 повідомлення про підозру на COVID-19.
- В Україні станом на 1 травня зафіксовано 10 тисяч 861 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 455 нових випадків.