Covid-19 Україна

оновлено 02.05.2020 о 10:02

Всього:

11411(+550)

Хворіють:

9634(+550)

Вилікувались:

1498

Померло:

279(+7)

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В Україні за добу 550 нових випадків COVID-19

В Україні за добу коронавірус підтвердили у 550 осіб, померли 7 осіб, одужали – 85.

Субота, 2 травня 2020, 09:46

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом станом на 9:00 2 травня в Україні 11 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало.

Зокрема, протягом доби померли ще 7 осіб (кількість летальних випадків збільшилася з 272 до 279). Водночас одужали ще 85 осіб.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 427 випадків;
  • Волинська область — 315 випадків;
  • Дніпропетровська область — 436 випадків;
  • Донецька область — 70 випадків;
  • Житомирська область — 393 випадки;
  • Закарпатська область — 496 випадків;
  • Запорізька область — 267 випадків;
  • Івано-Франківська область — 942 випадки;
  • Кіровоградська область — 394 випадки;
  • м. Київ — 1494 випадки;
  • Київська область — 747 випадків;
  • Львівська область — 465 випадків;
  • Луганська область — 37 випадків;
  • Миколаївська область — 140 випадків;
  • Одеська область — 329 випадків;
  • Полтавська область — 212 випадків;
  • Рівненська область — 689 випадків;
  • Сумська область — 105 випадків;
  • Тернопільська область — 823 випадки;
  • Харківська область — 311 випадків;
  • Херсонська область — 121 випадок;
  • Хмельницька область — 98 випадків;
  • Чернівецька область — 1745 випадків;
  • Черкаська область — 304 випадки;
  • Чернігівська область — 51 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 2 травня 2020 року до Центру надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31 043 повідомлення про підозру на COVID-19.

  • В Україні станом на 1 травня зафіксовано 10 тисяч 861 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 455 нових випадків.
Теги: COVID19, Коронавірус, Україна, МОЗ

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