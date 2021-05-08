Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 544 особи;
- летальних випадків – 370;
- одужало – 19 408 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 87 641 (зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 2 114 138 осіб;
- одужало – 1 750 570 осіб;
- летальних випадків – 46 200;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 633 983.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.
Також за минулу добу було щеплено проти COVID-19 36 046 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії було щеплено 857 798 людей, з них отримали 1 дозу – 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- Київ – 753 випадки/ 5 032 щеплення;
- Вінницька область – 225 випадків/ 1 939 щеплень;
- Волинська область – 221 випадок/ 718 щеплень;
- Дніпропетровська область – 668 випадків/ 3 574 щеплення;
- Донецька область – 569 випадків/ 1 133 щеплення;
- Житомирська область – 269 випадків/ 741 щеплення;
- Закарпатська – 121 випадок/ 597 щеплень;
- Запорізька область – 424 випадки/ 1 516 щеплень;
- Івано-Франківська область – 165 випадків/ 1 201 щеплення;
- Київська область – 370 випадків/ 2 662 щеплення;
- Кіровоградська область – 143 випадки/ 1 088 щеплень;
- Луганська область – 264 випадки/ 670 щеплень;
- Львівська область – 478 випадків/ 3 215 щеплень;
- Миколаївська область – 286 випадків/ 857 щеплень;
- Одеська область – 366 випадків/ 1 618 щеплень;
- Полтавська область – 317 випадків/ 673 щеплення;
- Рівненська область – 475 випадків/ 1 256 щеплень;
- Сумська область – 352 випадки/ 1 078 щеплень;
- Тернопільська область – 264 випадки/ 578 щеплень;
- Харківська область – 623 випадки/ 198 щеплень;
- Херсонська область – 227 випадків/ 1 940 щеплень;
- Хмельницька область – 378 випадків/ 1 184 щеплення;
- Черкаська область – 314 випадків/ 995 щеплень;
- Чернівецька область – 105 випадків/ 475 щеплень;
- Чернігівська область – 333 випадки/ 1 108 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 241 мобільною бригадою з імунізації та 1 608 пунктами щеплення.
Станом на 7 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 525 881 людина.
- У п’ятницю, 7 травня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні вивела останню область з “червоної” зони карантину.