За добу, 12 червня, в Україні зафіксовано 857 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 37 дітей та 17 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

ушпиталено – 684 особи;

летальних випадків – 33;

одужало – 1 652 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 17 138 осіб,

методом ІФА – 4 226 осіб,

експрес-тестами – 9 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 223 558 осіб;

одужало – 2 127 337 осіб;

летальних випадків – 51 679;

проведено ПЛР-тестувань – 10 504 548.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 34 870 людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 28 384 людини, повністю імунізовані – 6 486 людей.

Протягом доби працювали:

257 мобільних бригад;

370 пунктів щеплення.

Станом на 13 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 683 456 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 459 376 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 459 374 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 236 906 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 696 280 щеплень.