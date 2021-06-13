Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- ушпиталено – 684 особи;
- летальних випадків – 33;
- одужало – 1 652 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 17 138 осіб,
- методом ІФА – 4 226 осіб,
- експрес-тестами – 9 893 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 223 558 осіб;
- одужало – 2 127 337 осіб;
- летальних випадків – 51 679;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 504 548.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за минулу добу 34 870 людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 28 384 людини, повністю імунізовані – 6 486 людей.
Протягом доби працювали:
- 257 мобільних бригад;
- 370 пунктів щеплення.
Станом на 13 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 683 456 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 459 376 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 459 374 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 236 906 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 696 280 щеплень.
- За добу, 11 червня, в Україні зафіксували 1 274 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них – 40 дітей та 53 медпрацівники.