Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 313, медпрацівників – 408)”, – написав він.

За добу було госпіталізовано 1514 осіб.

Протягом доби померли 199 пацієнтів, що є рекордним показником. З початку епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 7731 людина.

Одужали за добу 7536 осіб, що також є рекордом.

За весь час в Україні коронавірус подолав 176 404 особи.

За весь час епідемії в Україні зафіксували 420 617 випадків зараження COVID-19.

За добу було проведено 72 442 тестування на коронавірус (з них 42 278 – методом ПЛР, решта – методом ІФА).

З початку епідемії було проведено 3 386 489 ПЛР-тестувань.

Кількість випадків зараження по регіонах наступна:

• м. Київ – 40 390 випадків;

• Вінницька область – 11 363 випадки;

• Волинська область – 14 544 випадки;

• Дніпропетровська область – 16 169 випадків;

• Донецька область – 12 367 випадків;

• Житомирська область – 16 200 випадків;

• Закарпатська область – 15 470 випадків;

• Запорізька область – 11 227 випадків;

• Івано-Франківська область – 22 047 випадків;

• Київська область – 17 918 випадків;

• Кіровоградська область – 2730 випадків;

• Луганська область – 3988 випадків;

• Львівська область – 31 639 випадків;

• Миколаївська область – 9027 випадків;

• Одеська область – 26 332 випадки;

• Полтавська область – 10 617 випадків;

• Рівненська область – 20 300 випадків;

• Сумська область – 12 776 випадків;

• Тернопільська область – 21 332 випадки;

• Харківська область – 39 559 випадків;

• Херсонська область – 4622 випадки;

• Хмельницька область – 17 439 випадків;

• Черкаська область – 9898 випадків;

• Чернівецька область – 23 296 випадків;

• Чернігівська область – 9367 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) і Хмельницькій (511 випадків) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

  • 30 жовтня Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання, на якому затвердила нове епідемічне зонування. Київ залишається в “помаранчевій” зоні.
  • Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця року, посиливши обмеження. При цьому було змінено критерії визначення епідеміологічної ситуації в регіонах, залежно від якої регіони відносять до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” чи “червоної” карантинної зони.