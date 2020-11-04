Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 313, медпрацівників – 408)”, – написав він.
За добу було госпіталізовано 1514 осіб.
Протягом доби померли 199 пацієнтів, що є рекордним показником. З початку епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 7731 людина.
Одужали за добу 7536 осіб, що також є рекордом.
За весь час в Україні коронавірус подолав 176 404 особи.
За весь час епідемії в Україні зафіксували 420 617 випадків зараження COVID-19.
За добу було проведено 72 442 тестування на коронавірус (з них 42 278 – методом ПЛР, решта – методом ІФА).
З початку епідемії було проведено 3 386 489 ПЛР-тестувань.
Кількість випадків зараження по регіонах наступна:
• м. Київ – 40 390 випадків;
• Вінницька область – 11 363 випадки;
• Волинська область – 14 544 випадки;
• Дніпропетровська область – 16 169 випадків;
• Донецька область – 12 367 випадків;
• Житомирська область – 16 200 випадків;
• Закарпатська область – 15 470 випадків;
• Запорізька область – 11 227 випадків;
• Івано-Франківська область – 22 047 випадків;
• Київська область – 17 918 випадків;
• Кіровоградська область – 2730 випадків;
• Луганська область – 3988 випадків;
• Львівська область – 31 639 випадків;
• Миколаївська область – 9027 випадків;
• Одеська область – 26 332 випадки;
• Полтавська область – 10 617 випадків;
• Рівненська область – 20 300 випадків;
• Сумська область – 12 776 випадків;
• Тернопільська область – 21 332 випадки;
• Харківська область – 39 559 випадків;
• Херсонська область – 4622 випадки;
• Хмельницька область – 17 439 випадків;
• Черкаська область – 9898 випадків;
• Чернівецька область – 23 296 випадків;
• Чернігівська область – 9367 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) і Хмельницькій (511 випадків) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
- 30 жовтня Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання, на якому затвердила нове епідемічне зонування. Київ залишається в “помаранчевій” зоні.
- Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця року, посиливши обмеження. При цьому було змінено критерії визначення епідеміологічної ситуації в регіонах, залежно від якої регіони відносять до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” чи “червоної” карантинної зони.