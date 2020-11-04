Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 313, медпрацівників – 408)”, – написав він.

За добу було госпіталізовано 1514 осіб.

Протягом доби померли 199 пацієнтів, що є рекордним показником. З початку епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 7731 людина.

Одужали за добу 7536 осіб, що також є рекордом.