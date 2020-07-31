Минулої доби в Україні з COVID-19 госпіталізували 261 людину, що є найбільшою добовою кількістю від початку епедемії.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Було госпіталізовано 261 людину – на жаль, це черговий наш антирекорд щодо госпіталізації”, — заявив Степанов.

За його словами, в усіх госпіталізованих перебіг хвороби важкий або середньої важкості.

Міністр також зазначив, що за час пандемії в Україні захворіли 4 930 дітей і 8 654 медичних працівники. З них за останню добу – 77 дітей і 78 медпрацівників.

В країні за останню добу провели 33 384 тестування, з них 15 427 ПЛР і 17 957 методом ІФА.