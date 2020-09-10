В Україні за минулу добу, 9 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 2582 людей.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Також відомо, що 1174 пацієнти вчора одужали, а 44 — померли від ускладнень.

Найбільше за минулу добу хворих виявили в Харківській області (339), Києві (298) і Тернопільській області (251). Понад 100 людей із COVID-19 за 9 вересня виявили ще в шести областях (Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська, Рівненська, Вінницька, Хмельницька).

Загалом в Україні за весь час епідемії коронавірусне захворювання виявили в 145 612 людей, із яких одужали 65 877, а 3023 померли. 76 712 людей продовжують лікуватися від COVID-19.

В Україні 8 вересня підтвердили 2551 новий випадок коронавірусу. Найбільше випадків у Києві, Харківській і Тернопільській областях.