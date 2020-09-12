Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони України.
Загалом за весь час епідемії коронавірусне захворювання зафіксували у 151 859 людей, з них одужали 68 346 пацієнтів, а 3 148 — померли.
Наразі 80 365 людей продовжують лікуватися від коронавірусу.
За минулу добу, зокрема, одужав 1 341 пацієнт, а померли – 72.
Найбільше нових заражених виявили у Києві (428), а також Харківській (292)та Тернопільській (280)областях.
- В Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемічного стану в регіонах. Київ опинився у “помаранчевій” зоні.