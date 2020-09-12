За минулу добу, 11 вересня, в Україні коронавірус COVID-19 підтвердили у 3 103 людей.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони України.

Загалом за весь час епідемії коронавірусне захворювання зафіксували у 151 859 людей, з них одужали 68 346 пацієнтів, а 3 148 — померли.

Наразі 80 365 людей продовжують лікуватися від коронавірусу.

За минулу добу, зокрема, одужав 1 341 пацієнт, а померли – 72.

Найбільше нових заражених виявили у Києві (428), а також Харківській (292)та Тернопільській (280)областях.