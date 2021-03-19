Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 444 особи;
  • летальних випадків – 262;
  • одужало – 4 592 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 519 926 осіб;
  • одужало – 1 248 782 особи;
  • летальних випадків – 29 515;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 573 737.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1 210 випадків;
  • Вінницька область – 948 випадків;
  • Волинська область – 348 випадків;
  • Дніпропетровська область – 716 випадків;
  • Донецька область – 671 випадок;
  • Житомирська область – 913 випадків;
  • Закарпатська – 546 випадків;
  • Запорізька область – 408 випадків;
  • Івано-Франківська область – 506 випадків;
  • Київська область – 1 134 випадки;
  • Кіровоградська область – 158 випадків;
  • Луганська область – 147 випадків;
  • Львівська область – 1 140 випадків;
  • Миколаївська область – 419 випадків;
  • Одеська область – 935 випадків;
  • Полтавська область – 543 випадки;
  • Рівненська область – 443 випадки;
  • Сумська область – 489 випадків;
  • Тернопільська область – 628 випадків;
  • Харківська область – 1 085 випадків;
  • Херсонська область – 141 випадок;
  • Хмельницька область – 855 випадків;
  • Черкаська область – 536 випадків;
  • Чернівецька область – 584 випадки;
  • Чернігівська область – 347 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, що за даними РНБО приблизно таку ж кількість нових випадків коронавірусу виявляли в листопаді 2020 року. Зокрема, 26 листопада було зафіксовано 15 331 випадок, 27-го – 16 218, 28-го – 16 294.