Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (403), Тернопільській області (337), Києві (307), Одеській області (287), Львівській області (252), Дніпропетровській області (176), Чернівецькій області (144), Івано-Франківській області (136), Донецькій області (129), Київській області (128), Чернігівській області (126), Запорізькій області (115), Хмельницькій області (112), Рівненській області (106).

За добу померли 63 людини. З початку спалаху в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3705 осіб.

При цьому одужали за добу ще 1769 пацієнтів, що є рекордним показником з початку епідемії COVID-19 в Україні. Попередній такий рекорд був встановлений напередодні (одужали 1717 пацієнтів).

У цілому коронавірус в Україні подолали 81 670 пацієнтів.

З початку спалаху в Україні зафіксовано 184 734 випадки зараження COVID-19.

ОНОВЛЕНО:

Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було проведено 45 157 тестувань на коронавірус (з них 22 895 – методом ПЛР).

Згідно з даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 5455 випадків;

• Волинська область – 7132 випадки;

• Дніпропетровська область – 4394 випадки;

• Донецька область – 2634 випадки;

• Житомирська область – 5191 випадок;

• Закарпатська область – 9343 випадки;

• Запорізька область – 3149 випадків;

• Івано-Франківська область – 12 811 випадків;

• Кіровоградська область – 1 024 випадки;

• м. Київ – 20 335 випадків;

• Київська область – 8148 випадків;

• Львівська область – 19 045 випадків;

• Луганська область – 814 випадків;

• Миколаївська область – 2643 випадки;

• Одеська область – 12 130 випадків;

• Полтавська область – 1630 випадків;

• Рівненська область – 11 459 випадків;

• Сумська область – 3280 випадків;

• Тернопільська область – 12 069 випадків;

• Харківська область – 15 908 випадків;

• Херсонська область – 868 випадків;

• Хмельницька область – 5049 випадків;

• Чернівецька область – 13 448 випадків;

• Черкаська область – 3238 випадків;

• Чернігівська область – 3537 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 23 вересня надійшло 3819 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 249 529 повідомлень про підозру на COVID-19.