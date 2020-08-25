Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

Найбільше нових випадків виявили: в Чернівецькій області (204), Івано-Франківській області (179), Харківській області (173), Тернопільській області (158), Львівській області (136), Києві (130), Одеській області (112).

За добу померли ще 25 осіб. З початку епідемії через ускладнення COVID-19 в Україні померли 2318 осіб.

При цьому одужали за добу 346 пацієнтів. У цілому з початку спалаху коронавірус подолали 52 тисячі 870 осіб.

За весь час епідемії в Україні захворіли 108 тисяч 415 осіб.

ОНОВЛЕНО:

Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було проведено 13 тисяч 426 тестувань зразків на коронавірус (з них 10 тис. 855 – методом ПЛР).

За даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область — 3649 випадків;

• Волинська область — 5187 випадків;

• Дніпропетровська область — 2050 випадків;

• Донецька область — 1238 випадків;

• Житомирська область — 2923 випадки;

• Закарпатська область — 7063 випадки;

• Запорізька область — 1407 випадків;

• Івано-Франківська область — 8154 випадки;

• Кіровоградська область — 769 випадків;

• м. Київ — 12 153 випадки;

• Київська область — 5115 випадків;

• Львівська область — 13 389 випадків;

• Луганська область — 244 випадки;

• Миколаївська область — 1004 випадки;

• Одеська область — 6166 випадків;

• Полтавська область — 677 випадків;

• Рівненська область — 8644 випадки;

• Сумська область — 1246 випадків;

• Тернопільська область — 4923 випадки;

• Харківська область — 7807 випадків;

• Херсонська область — 337 випадків;

• Хмельницька область — 2047 випадків;

• Чернівецька область — 9371 випадок;

• Черкаська область — 1300 випадків;

• Чернігівська область — 1552 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 25 серпня надійшло 1673 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 167 295 повідомлень про підозру на COVID-19.