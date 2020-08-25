Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.
Найбільше нових випадків виявили: в Чернівецькій області (204), Івано-Франківській області (179), Харківській області (173), Тернопільській області (158), Львівській області (136), Києві (130), Одеській області (112).
За добу померли ще 25 осіб. З початку епідемії через ускладнення COVID-19 в Україні померли 2318 осіб.
При цьому одужали за добу 346 пацієнтів. У цілому з початку спалаху коронавірус подолали 52 тисячі 870 осіб.
За весь час епідемії в Україні захворіли 108 тисяч 415 осіб.
ОНОВЛЕНО:
Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було проведено 13 тисяч 426 тестувань зразків на коронавірус (з них 10 тис. 855 – методом ПЛР).
За даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область — 3649 випадків;
• Волинська область — 5187 випадків;
• Дніпропетровська область — 2050 випадків;
• Донецька область — 1238 випадків;
• Житомирська область — 2923 випадки;
• Закарпатська область — 7063 випадки;
• Запорізька область — 1407 випадків;
• Івано-Франківська область — 8154 випадки;
• Кіровоградська область — 769 випадків;
• м. Київ — 12 153 випадки;
• Київська область — 5115 випадків;
• Львівська область — 13 389 випадків;
• Луганська область — 244 випадки;
• Миколаївська область — 1004 випадки;
• Одеська область — 6166 випадків;
• Полтавська область — 677 випадків;
• Рівненська область — 8644 випадки;
• Сумська область — 1246 випадків;
• Тернопільська область — 4923 випадки;
• Харківська область — 7807 випадків;
• Херсонська область — 337 випадків;
• Хмельницька область — 2047 випадків;
• Чернівецька область — 9371 випадок;
• Черкаська область — 1300 випадків;
• Чернігівська область — 1552 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 25 серпня надійшло 1673 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 167 295 повідомлень про підозру на COVID-19.
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