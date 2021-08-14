За минулу добу, 13 серпня, в Україні підтвердили 1353 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, захворіли 99 дітей та 33 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81).

До лікарень були ушпиталені 641 людина.

Від ускладнень COVID-19 за добу померла 21 людина. Від початку епідемії померли 53 238 людей. Одужав за добу 791 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 2 млн 196 тис. 589 пацієнтів.

За весь час епідемії в Україні захворіли 2 млн 265 тис. 217 осіб.

За добу було здійснено 51 151 тестування на коронавірус (з них протестовано: методом ПЛР – 24 962 особи, методом ІФА – 9 121 особа, експрес-тестами – 17 068 осіб).

За весь час було проведено 11 млн 652 тис. 141 ПЛР-тестування.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

• м. Київ – 198 випадків;

• Вінницька область – 17 випадків;

• Волинська область – 11 випадків;

• Дніпропетровська область – 117 випадків;

• Донецька область – 98 випадків;

• Житомирська область – 32 випадки;

• Закарпатська область – 15 випадків;

• Запорізька область – 77 випадків;

• Івано-Франківська область – 45 випадків;

• Київська область – 60 випадків;

• Кіровоградська область – 6 випадків;

• Луганська область – 40 випадків;

• Львівська область – 72 випадки;

• Миколаївська область – 21 випадок;

• Одеська область – 81 випадок;

• Полтавська область – 30 випадків;

• Рівненська область – 25 випадків;

• Сумська область – 33 випадки;

• Тернопільська область – 36 випадків;

• Харківська область – 138 випадків;

• Херсонська область – 52 випадки;

• Хмельницька область – 57 випадків;

• Черкаська область – 32 випадки;

• Чернівецька область – 29 випадків;

• Чернігівська область – 31 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.