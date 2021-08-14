Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Зокрема, захворіли 99 дітей та 33 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81).
До лікарень були ушпиталені 641 людина.
Від ускладнень COVID-19 за добу померла 21 людина. Від початку епідемії померли 53 238 людей.
Одужав за добу 791 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 2 млн 196 тис. 589 пацієнтів.
За весь час епідемії в Україні захворіли 2 млн 265 тис. 217 осіб.
За добу було здійснено 51 151 тестування на коронавірус (з них протестовано: методом ПЛР – 24 962 особи, методом ІФА – 9 121 особа, експрес-тестами – 17 068 осіб).
За весь час було проведено 11 млн 652 тис. 141 ПЛР-тестування.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
• м. Київ – 198 випадків;
• Вінницька область – 17 випадків;
• Волинська область – 11 випадків;
• Дніпропетровська область – 117 випадків;
• Донецька область – 98 випадків;
• Житомирська область – 32 випадки;
• Закарпатська область – 15 випадків;
• Запорізька область – 77 випадків;
• Івано-Франківська область – 45 випадків;
• Київська область – 60 випадків;
• Кіровоградська область – 6 випадків;
• Луганська область – 40 випадків;
• Львівська область – 72 випадки;
• Миколаївська область – 21 випадок;
• Одеська область – 81 випадок;
• Полтавська область – 30 випадків;
• Рівненська область – 25 випадків;
• Сумська область – 33 випадки;
• Тернопільська область – 36 випадків;
• Харківська область – 138 випадків;
• Херсонська область – 52 випадки;
• Хмельницька область – 57 випадків;
• Черкаська область – 32 випадки;
• Чернівецька область – 29 випадків;
• Чернігівська область – 31 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
- 18 липня Україна вперше отримала партію вакцини проти коронавірусу компанії Moderna (2 млн доз), яку передали Сполучені Штати Америки.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потрібно створювати пункти щеплення на прикордонних пунктах пропуску. Це дозволить провакцинувати українців, які повертаються додому з-за кордону.
- Із середи, 21 липня, в Україні стартував останній – 5-й етап вакцинації населення проти коронавірусу COVID-19, в рамках якого щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років.