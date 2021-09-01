За добу 31 серпня в Україні підтверджено 2075 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, захворіли 153 дитини та 52 медпрацівника.

До лікарень ушпиталено ще 874 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

Від ускладнень коронавірусу за добу померли 44 людини. За весь час померли 53 833 людини.

Одужали за добу 925 осіб. За весь час одужали 2 млн 208 тис. 865 осіб.

Від початку епідемії в Україні зафіксовано 2 млн 288 тис. 371 людина.

За добу протестовано: методом ПЛР – 28 140 осіб; методом ІФА – 8 159 осіб; експрес-тестами – 27 102 особи.

Загалом проведено 12 млн 008 тис. 463 ПЛР-тестування.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

• м. Київ – 268 випадків;

• Вінницька область – 34 випадки;

• Волинська область – 35 випадків;

• Дніпропетровська область – 108 випадків;

• Донецька область – 139 випадків;

• Житомирська область – 63 випадки;

• Закарпатська область – 24 випадки;

• Запорізька область – 58 випадків;

• Івано-Франківська область – 81 випадок;

• Київська область – 70 випадків;

• Кіровоградська область – 15 випадків;

• Луганська область – 115 випадків;

• Львівська область – 121 випадок;

• Миколаївська область – 33 випадки;

• Одеська область – 103 випадки;

• Полтавська область – 28 випадків;

• Рівненська область – 65 випадків;

• Сумська область – 43 випадки;

• Тернопільська область – 73 випадки;

• Харківська область – 177 випадків;

• Херсонська область – 120 випадків;

• Хмельницька область – 93 випадки;

• Черкаська область – 49 випадків;

• Чернівецька область – 128 випадків;

• Чернігівська область – 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

За минулу добу проти COVID-19 в Україні вакцинували 157 049 людей. Одну дозу отримали 54 355 людей, повністю імунізовані – 102 694 людини.

Протягом доби працювали: 981 мобільна бригада; 2 962 пункти щеплення; 327 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 9 млн 239 тис. 171 щеплення.

З них отримали одну дозу – 5 млн 413 тис. 770 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 млн 825 тис. 401 людина.