В Україні за минулу добу коронавірус COVID-19 виявили ще у 1616 осіб.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

За добу померли 27 осіб. При цьому 761 пацієнт одужав.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили: в Харківській області (204), у Львівській області (181), Чернівецькій області (172), Івано-Франківській області (169), Рівненській області (112), Закарпатській області (106), Одеській області (96), Києві (88).

За весь час епідемії в Україні захворіли 94 тисячі 436 осіб (з них 2116 померли, 48 тисяч 925 одужали).

Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було проведено 28 тис. 292 тестування зразків на коронавірус (з них 15 тис. 120 – методом ПЛР).

Згідно з даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область — 3272 випадки;

• Волинська область — 4792 випадки;

• Дніпропетровська область — 1772 випадки;

• Донецька область — 1100 випадків;

• Житомирська область — 2497 випадків;

• Закарпатська область — 6435 випадків;

• Запорізька область — 1154 випадки;

• Івано-Франківська область — 6959 випадків;

• Кіровоградська область — 746 випадків;

• місто Київ — 10 730 випадків;

• Київська область — 4620 випадків;

• Львівська область — 12 260 випадків;

• Луганська область — 185 випадків;

• Миколаївська область — 832 випадки;

• Одеська область — 5158 випадків;

• Полтавська область — 565 випадків;

• Рівненська область — 7828 випадків;

• Сумська область — 966 випадків;

• Тернопільська область — 3902 випадки;

• Харківська область — 6360 випадків;

• Херсонська область — 304 випадки;

• Хмельницька область — 1628 випадків;

• Чернівецька область — 7954 випадки;

• Черкаська область — 1167 випадків;

• Чернігівська область — 1250 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 18 серпня надійшло 1868 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 151 885 повідомлень про підозру на COVID-19.