В Україні за минулу добу підтвердили 1433 нові випадки коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

У Києві за добу зафіксовано найбільше нових випадків – 182.

Також антилідерами за добовою кількістю заражень COVID-19 стали: Львівська область (166), Харківська область (139), Івано-Франківська область (128), Чернівецька область (113), Рівненська область (96), Одеська область (94).

За добу померли 19 осіб. Водночас одужали 752 пацієнти.

З початку епідемії в нашій країні було підтверджено 84 тис. 548 випадків коронавірусу (з них 1970 летальних, 45 тис. 686 пацієнтів одужали).