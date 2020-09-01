Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

Найбільшу кількість нових випадків виявлено: в Харківській області (262), Одеській області (211), Львівській області (193), Тернопільській області (180), Києві (176), Івано-Франківській області (169), Чернівецькій області (117).

За добу померли ще 48 осіб. З початку спалаху в Україні внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 2605 осіб.

При цьому одужали за добу ще 688 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 57 тис. 802 пацієнта.

У цілому в Україні зафіксовано вже 123 303 випадки коронавірусу.

ОНОВЛЕНО:

Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було зроблено 42 тис. 68 тестувань на коронавірус (з них 22 тис. 627 – методом ПЛР).

Згідно з даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 4044 випадки;

• Волинська область – 5523 випадки;

• Дніпропетровська область – 2398 випадків;

• Донецька область – 1448 випадків;

• Житомирська область – 3382 випадки;

• Закарпатська область – 7600 випадків;

• Запорізька область – 1627 випадків;

• Івано-Франківська область – 9348 випадків;

• Кіровоградська область – 816 випадків;

• м. Київ – 13 546 випадків;

• Київська область – 5755 випадків;

• Львівська область – 14 703 випадки;

• Луганська область – 320 випадків;

• Миколаївська область – 1284 випадки;

• Одеська область – 7494 випадки;

• Полтавська область – 808 випадків;

• Рівненська область – 9269 випадків;

• Сумська область – 1532 випадки;

• Тернопільська область – 6194 випадки;

• Харківська область – 9338 випадків;

• Херсонська область – 400 випадків;

• Хмельницька область – 2519 випадків;

• Чернівецька область – 10 420 випадків;

• Черкаська область – 1594 випадки;

• Чернігівська область – 1941 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 1 вересня надійшло 2379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 184 031 повідомлення про підозру на COVID-19.